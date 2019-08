BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063017 -0,61 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065767 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045824 -0,59 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037394 -0,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036851 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013238 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014909 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,06 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -0,87 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088300 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055497 -0,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028272 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106591 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072469 -1,07 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058836 -1,04 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074273 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026111 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010420 -0,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015516 -0,70 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018601 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021046 -0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)