BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,038354 -0,11 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044067 -0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054826 -0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010000 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015292 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013432 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058583 -1,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091978 -1,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029099 -1,72 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072653 -1,70 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018624 -1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024250 -1,49 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020683 -0,97 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011565 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012921 -0,81 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057758 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010967 -1,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016184 -0,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016699 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023820 -0,82 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013044 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029697 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030789 -0,05 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026955 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)