FİNANS

Dünyanın en hızlı drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

"Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest İstanbul, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a ev sahipliği yapacak - Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 kilometre hıza ulaşabilen drone'lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek

İSTANBUL (AA) - "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest İstanbul, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) açıklamasına göre, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber 20-23 Eylül'de düzenleyeceği Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Dünya Drone Kupası'na da sahne olacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA) iletişim destekçisi olduğu Teknofest İstanbul bünyesinde yapılacak Dünya Drone Kupası organizasyonuna 25’ten faza ülkeden toplam 64 sporcu katılacak.

Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 kilometre hıza ulaşabilen drone'lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.

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- Şampiyonaya 25 ülkeden 64 sporcu katılacak

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı drone'lar ile mücadele edecekler.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak. Katılımın ücretsiz olduğu festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul’un teknoloji yarışmaları Aselsan, AA, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.

Festivalin diğer paydaşları arasında Anadolu Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
drone Dünya Drone Kupası İstanbul Yeni Havalimanı TEKNOFEST İSTANBUL

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