En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,44 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,637471 -1,75 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489651 -1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936709 -1,42 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,217185 -1,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042255 -1,22 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,367321 -1,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,719118 -1,21 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8,417789 -1,11 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006682 -1,10 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129254 -1,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

