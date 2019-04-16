En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,720056 1,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,687629 0,92 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,414940 0,51 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,887377 0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,106742 0,45 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,048020 0,37 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,015957 0,36 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026734 0,31 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,048493 0,26 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018992 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

