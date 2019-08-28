En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,03 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014347 2,37 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,199531 2,10 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074650 1,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054414 0,95 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034990 0,94 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024877 0,81 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 259,808370 0,81 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027692 0,80 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039885 0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989132 0,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

