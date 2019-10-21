FİNANS

"Hedef GSYH’nin yüzde 3’ünü Ar-Ge'ye ayırmak"

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatının Ar-Ge ve inovasyona ayrılan pay ile doğru orantılı olarak katma değerli üründeki artışla birlikte 4 milyar dolara çıktığına dikkat çekti ve önümüzdeki dönemlerde Gayri Safi Millî Hasıla’nın (GSMH) yüzde 3’ünün AR-GE’ye ayrılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İstanbul, 21 Ekim (DHA) - İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatının Ar-Ge ve inovasyona ayrılan pay ile doğru orantılı olarak katma değerli üründeki artışla birlikte 4 milyar dolara çıktığına dikkat çekti ve önümüzdeki dönemlerde Gayri Safi Millî Hasıla’nın (GSMH) yüzde 3’ünün AR-GE’ye ayrılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Tüm sektörlerde rekabetçi olabilmek için, üretim teknolojisini "her fırsatta güncelleyerek Ar-Ge ve inovasyonu odak noktasına" almak gerektiğini vurgulayan Güleç, "Makro politikaların her zaman sanayiyi etkilediğinin farkındalığıyla da önümüzdeki dönemde ülkenin Gayri Safi Millî Hasıla’sının (GSMH) yüzde 3’ünün AR-GE ayrılması söz konusu" dedi.
Bu hedef doğrultusunda her geçen yıl ülkenin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı oranın artırıldığını söyleyen Güleç, 2000’li yılların başında 300 milyon dolar olan ihracatın bugün 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Bu rakama ulaşma serüvenini ise Güleç, Ar-Ge ve tasarım çalışmalarının yanı sıra müteşebbis mobilyacıların dünyayı bir pazar olarak görmesinin sonucu olduğunu belirtti.
Mobilyanın en temel unsurunun katma değerli ürün satabilmekten geçtiğinin altını çizen Güleç, katma değeri artırmanın yolunun ise yenilik, tasarım ve inovasyondan geçtiğini aktardı.
Mobilyada kilogram başına ihracat değerinin 2018 yılında 2.69 dolar, 2019’un 3. çeyreğinde ise 2.67 olduğunu ve bu rakamı 7 dolara ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Güleç, son 10 yıldır Türk mobilyasının dünyaya konsept ürünler sattığını bu ürünlerde de tasarımın ve inovasyonun ön planda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Aslına bakarsanız temel konu teknolojiyi üretime entegre etmek. Bu bakış açısına sahip ülkeler, sektörde öne geçiyor. Çin’in bu konuda önemli yatırımlar yaptığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra İtalya, Kuzey Avrupa ülkeleri ise tarihsel bir derinliklerinden dolayı tasarıma oldukça önem veriyorlar. Biz de bahsettiğim gibi her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün dünyanın 13. en çok ihracat yapan ülkesiyiz. Hedefimiz 2023’te mobilyada 10 milyar dolara erişmek. İlk 10 ülke arasına girmek. Bütün bu hedefler tasarıma yatırım, AR-GE’ye yatırımdan geçiyor."

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