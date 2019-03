Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,342317 -2,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432729 -1,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,611844 -1,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178244 -1,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 139,496622 -0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,141506 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091285 -3,67 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046649 -3,66 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019206 -2,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,377096 -1,85 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,668838 -1,44 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,033783 -0,88 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022413 -0,86 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,331663 -0,71 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,088712 -0,63 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,976979 -0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,914679 -1,04 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040056 -0,70 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,046161 -0,34 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026935 -0,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,993097 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 215,593206 -1,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,422166 -1,45 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,475654 -0,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)