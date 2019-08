Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477110 -1,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677404 -0,69 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197644 -0,56 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,042102 -0,36 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,943206 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022460 -0,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014291 -0,21 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,512510 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,898697 -0,91 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991467 -0,89 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018084 -0,72 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093842 -0,70 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019616 -0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,287148 -0,53 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,549180 -0,45 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017715 -0,43 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,455524 -0,30 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024162 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,811806 -0,40 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026823 -0,26 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,287533 -0,23 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,174534 -0,05 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,612167 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)