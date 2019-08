Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473581 -0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671861 -0,72 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196736 -0,36 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,089462 -0,35 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216310 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034665 -0,59 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040347 -0,46 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,139059 -0,30 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034219 -0,29 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024636 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981952 -0,38 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024202 -0,31 HSBC Portföy Değ. Fon 87,150512 -0,20 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,941518 -0,16 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,102512 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884128 -0,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,304008 -0,10 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018638 -0,04