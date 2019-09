Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060938 -1,66 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,093090 -1,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039976 -1,52 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051767 -1,47 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,254427 -1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026450 -1,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029961 -1,43 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056313 -1,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,313036 -0,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022601 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034642 -1,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070753 -0,88 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061281 -0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073577 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,588125 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989874 -1,28 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072231 -1,13 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,081205 -0,85 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989866 -0,41 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,275438 -0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022012 -1,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,323418 -1,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,143370 -1,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,199893 -1,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038305 -1,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,279871 -1,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040323 -1,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,068122 -1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027917 -1,22 Deniz Port. Altın Fonu 0,035188 -1,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)