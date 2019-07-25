Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026508 0,97 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,648178 0,95 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,944683 0,91 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045221 0,77 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039692 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,399004 0,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021927 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056210 0,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030397 0,63 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025416 0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037119 1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,956133 1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,851495 1,26 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,613110 1,11 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064369 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069010 0,98 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072015 0,81 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,783725 0,76 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,232114 0,73 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989226 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035866 0,89 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,131025 0,81 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,321345 0,76 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022126 0,72 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,078276 0,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,033076 0,86 TEB Portföy Altın Fonu 0,063699 0,86 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,001399 0,85 ING Portföy Altın Fonu 0,029028 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037733 0,85 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052272 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,315119 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,595719 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020087 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 343,529637 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

