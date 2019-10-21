Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,724043 3,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,510772 2,77 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,206571 2,01 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 110,500607 1,56 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024142 1,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,257172 0,69 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,708963 0,60 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,750170 0,09 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,553340 0,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,770254 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050194 5,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098492 5,00 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075548 4,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023000 4,36 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109054 4,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,449027 3,41 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,257028 3,08 HSBC Portföy Değ. Fon 90,764984 2,37 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469211 2,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043223 2,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366440 2,74 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,985517 2,61 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,057207 2,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019206 1,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,671182 0,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,793675 0,13 ING Portföy Para Piyasası Fonu 92,003129 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054449 0,12 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020959 0,12 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,697668 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

