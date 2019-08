Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da emlak, gayrimenkul ve inşaat sektörü üzerine çalışan müteahit Mustafa Altın, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte alım gücünün artabileceğini belirterek, "Merkez bankasının faizi düşürmesiyle birlikte kamu bankalarının faiz oranları 0.99'a çekmesi ciddi bir katkı sağladı. 3 gün içerisinde Türkiye genelinde ciddi bir oranda kredi kullanımı olduğunu görmekteyiz" dedi. Son yıllarda büyük düşüş yaşayan konut sektörü, konut kredi faizlerinin indirilmesinin ardından yeniden canlandı. Kamu bankalarına gelen binlerce konut kredisi başvurusu, piyasada satılamayan konutların satılmasını sağladı. Piyasadaki bu alım-satım hareketliliği geçtiğimiz dönemlerde yaşanan durgunluk sebebiyle yarım kalan inşaat projelerinin tamamlanmasını sağladı. Bursa'da emlak, gayrimenkul ve inşaat sektörü üzerine çalışan müteahit Mustafa Altın, geçtiğimiz yıl Ağustos ayından sonra özellikle dövizdeki dalgalanmaların artması sebebiyle gayrimenkul alımlarında düşüş olduğunu belirtti. Konut sektörünün faizlerden dolayı durma noktasına geldiğini belirten Altın, izlenen politikaların alım gücünü artırmaya yetmediğini dile getirdi. Vatandaşların çoğunun banka kredisi kullanarak ev sahibi olduğunu belirten Altın, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte alım gücünün artabileceğini dile getirdi. Altın, "Merkez bankasının faizi düşürmesiyle birlikte kamu bankalarının faiz oranları 0.99'a çekmesi ciddi bir katkı sağladı. 3 gün içerisinde Türkiye genelinde ciddi bir oranda kredi kullanımı olduğunu görmekteyiz" dedi. "DURMA NOKTASINA GELEN KONUT SEKTÖRÜ CANLANDI" Geçtiğimiz dönemlerde diğer sektörlerde iş yapanların müteahhit sektörüne atılarak inşaat projelerine başladığını belirten Mustafa Altın, "Bu noktada bir doygunluk, doygunluğun üzerinde de bir konut stoğu oluşmuştu. Bununla birlikte ülkemizin yaşadığı ekonomik süreç, geçtiğimiz yıl döviz ve faizlerin artmasıyla birlikte bu süreci ciddi anlamda sekteye uğratmıştı. Bu süreçte konut sektörü faizlerden dolayı durma noktasına gelmişti. Özellikle yılbaşına kadar olan süreçte firmalar bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Zaman zaman hükümetin müdahaleleri oldu fakat bunlar sektörü canlandırmaya yetmedi. Konut kredisi faizlerinin düşürülmesi direkt sektörü canlandırmaya etki etti" diye konuştu. 'MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞERSE KONUT SATIŞLARI DAHA DA ARTAR' Faizin 0.99’a çekilmesinin konut sektörüne çok ciddi anlamda bir ivme kattığını söyleyen Altın, "Halkımızın çoğu krediyle konut sahibi olan insanlar. 0.99'da bu iş için cazip bir noktaydı. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi, sektör temsilcileri olarak 1.10, 1.20 seviyesinde bir oran beklerken, beklentilerin üzerine kamu bankalarının faizi 0.99'a çekmesi ciddi, bir katkı sağladı. Son 3 güne baktığımızda 13 bin üzerinde kredi kullanım oranı var. Bu ciddi bir rakam. Bunun yansımasını gördük. Şu anda 10-15 civarında müşterimiz bizlerle irtibata geçiyor. Önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun daha da işlevsel hale gelebilmesi için mevduat faizlerinin de belli oranda düşmesi gerekiyor. Sadece konut faizlerinin düşmesi yeterli değil. Mevduat faizi yüksek olduğu için yatırım amaçlı olarak kimse konut sektörüne sıcak bakmıyor. Biz bu bağlamda Eylül ayındaki ve Kasım ayındaki Merkez Bankası kararlarında mevduat faizlerinin de biraz daha aşağı ineceğini, 0.99'un devam etmesi halinde ise tekrar sektörün canlanıp ciddi anlamda daha çok yükselişe geçeceğini düşünüyorum" dedi. 'YILBAŞI GELMEDEN EV ALIN' Ev almanın şu günlerde tam zamanı olduğunu dile getiren Mustafa Altın, şunları kaydetti: "Bunun 3 temel sebebi var. Birincisi, faizlerin devamı noktasında endişe var. Bu noktada belli bir doygunluğa ulaşıldığında faizler tekrar artabilir. Çünkü şu an mevduat faizleri hala yüksek. Banka, yüksek mevduatla faiz veriyor fakat az mevduatla para veriyor. Birinci nokta bu. İkincisi, geçtiğimiz yıl maliyetlerin ciddi anlamda arttı. Bir çok müteahhit arkadaşımız fiyatlara yansıtamadı. Şu anki hareketlilikle birlikte bu maliyetler fiyatlara yansıyacaktır ve konut fiyatlarına ciddi etkisi olacaktır. Üçüncüsü ise, önümüzdeki süreçte yılbaşına kadar fiyatlarda ciddi bir artış olacaktır. Çünkü konut stoğu azaldı. Bir çok firma inşaata başlamadı, konut stoğu az. Önceki konut stokları eridi. Bu noktada ciddi bir talep olacaktır. Şu an hem faiz oranları uygun, hem maliyetler henüz fiyatlara yansımadı. Faizler bu şekilde devam ederse maliyetler fiyatlara yansıyıp konut fiyatları yükselecektir. Faizler bu şekilde devam etmezse alım gücü düşecektir. O yüzden şu an ev almanın tam zamanı."