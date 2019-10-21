FİNANS

Meteorolojiden sağanak uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla olduAlbayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanınGüler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Fiyatların düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

Fiyatların düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

O süre 40 dakikaya iniyor!

O süre 40 dakikaya iniyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.