FİNANS

Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

  - GELİŞEN ekonomilerde Blockchain temelli finans teknolojilerinin işlerlik kazanmasını amaçlayan Mile Unity Foundation, Brezilya’nın ardından Türkiye’yi ziyaret etti.

Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - GELİŞEN ekonomilerde Blockchain temelli finans teknolojilerinin işlerlik kazanmasını amaçlayan Mile Unity Foundation, Brezilya’nın ardından Türkiye’yi ziyaret etti.

Blockchain ve sınır ötesi finans teknolojilerinin reel ekonomide kullanımını artırmak amacıyla kurulan Güney Kore merkezli Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti. Garanti Partners’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gelişen Ekonomilerde Blockchain Teknolojisi’ başlıklı panele katılan Mile Unity Foundation Yönetim Kurulu Üyesi George Goognin, “Ölçeklemenin yanı sıra işlem hızı problemini de aşan 3’üncü nesil Blockchain protokolü Mile Unity’nin hedefi, gelişmekte olan ülkelerde temsilcilikler açmak ve ülkelerarası finans teknolojilerine işlevsellik kazandırmak” dedi.

Global çapta yeni nesil finansal araçlara eşit erişim imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Goognin konuşmasına şöyle devam etti:

“Merkezi olmayan ve yavaş işlem sorununu aşan bir Blockchain altyapısı yakın zamana kadar yoktu. Örneğin Bitshares, EOS ve Ripple gibi Blockchain uygulamaları, merkezi olarak ve az sayıda insan tarafından yönetiliyor. Buna karşın Mile Unity Blockchain, eşit haklara sahip, güvenliği garanti altına alan, 10 bin kontrol ağı noktasıyla (masternodes) dünyanın ilk merkezi olan ve saniyede 10 bin işleme imkan tanıyan 3’üncü nesil bir Blockchain teknolojisidir. Bu altyapı sayesinde finansal araçlar yoluyla, ülkelerarası para transferi hizmetine sahip olmayan ülkelerde kendi algoritmamız üzerinden ücretsiz para transferi imkanı sağlıyoruz.”

“TÜRKİYE DİJİTAL FİNANS MERKEZİ OLMAYA ADAY”

Mile Unity Foundation, Türkiye Temsilcisi Murat Koçak’ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Rotary Kulübü, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bir araya geldikleri tüm kurum temsilcilerinin, Blockchain ve finansal teknolojiler konusunda yüksek düzeyde farkındalığa sahip olduğunu belirten Goognin, şöyle konuştu:

“Türkiye gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumuyla dijital finans merkezi olmaya aday. Bunu geliştirmek için görüştüğümüz kurumlarla yakın zamanda iş birliklerine imza atacağız. İlk aşamada Türk hızlandırıcılara ve teknoloji eğitimi veren şirketlere kendi projeleri için Mile Unity Blockchain protokolüne erişebilecekleri ücretsiz açık kaynak teknolojileri ve malzemeler sunacağız. Ayrıca bazı pilot uygulamalarla sınırötesi ticaret işlemleri gerçekleştirip Türkiye’deki ticaret, teknoloji, turizm ve eğitim alanlarında yeni teknolojilerle neler yapabileceklerini göstereceğiz” dedi.

KRİPTO PARA SDR’YE ENDEKSLİ OLARAK İŞLEM GÖRÜYOR

Mile Unity Foundation tarafından sunulan hızlı ve ücretsiz para transferi imkanı sağlayan kripto para, daha stabil bir değere sahip olmak için IMF tarafından ülkelerin kullanımına sunulan uluslararası rezerv birimi SDR’ye endeksli olarak işlem görüyor. IMF’nin ‘sanal para birimi’ olarak da bilinen SDR’nin değerinin belirlenmesinde Amerikan Doları yüzde 41,73, Euro yüzde 30,93, Çin Yuanı yüzde 10,92, Japon Yeni yüzde 8,33, Sterlin ise yüzde 8,09 ağırlığa sahip.

Mile Unity Foundation Türkiye’yi ziyaret etti

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