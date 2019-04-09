Profesyonel otel yöneticileri, turizmde yeni trendleri tartıştı

Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu, Üst Yöneticisi Cem Kınay, "Dünya turizminde, özgürlüğünü koruyan köyler, kasabalar, kentler, coğrafyalar, kültürler, lezzetler, müzik ve yerellik hızla yükselen bir trend." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen geleneksel aylık toplantıda, turizmdeki yeni trendler değerlendirildi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Kınay, bu dönemde trendlerin çok hızlı değiştiğini, bu açıdan özellikle turizm sektörünün çok daha dinamik olması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelindeki turizm alanları hakkında bilgi veren Kınay, Antalya'da deniz, kum ve güneşin turizmde baş rolü oynadığını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 15 golf sahası bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Kınay, golf sahalarının kültür turizmiyle bütünleştirilebileceğini dile getirdi. Kınay, "Ben olsam antik şehrin içinde bir golf sahası yaparım, dünyada bir ilk olurum." dedi.

Türkiye'de Anadolu kültür mirasının işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir sıkıntı yaşandığını aktaran Kınay, deniz turizminin de "her şey dahil" sistemiyle kısıtlandırıldığına işaret etti.