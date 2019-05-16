FİNANS

"Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil." dedi.

Yazıcı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizelilere sevgi ve selamlarını iletti.

Herkesin çok dikkatli olduğunu belirten Yazıcı, "Kulağınızı bir yere odaklamış durumdasınız. Hemen hemen her sene böyle olur ama biz Türkiye'nin yönetimini, sorumluluğunu üstlendiğimiz günden bu yana sadece Rize ölçeğinde değil, Türkiye'nin hemen her tarafında vatandaşımızın ürettiği, tüketiciye arz ettiği, stratejik önem taşıyan her ürünle alakalı imkanlar geliştirerek, geliştirdiğimiz imkanlar ölçüsünde hak ve adalet ölçütlerini gözetmek suretiyle yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, çayın hikayesi, alımı, dikimi, satımı, fabrikada işlenmesi, tüketiciye arzı konusunda hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doğru bilgilerle donatılmış olan var, yanlış bilgilerle donatılmış olan var ama çay bu bölgenin, Rize'nin en önemli geçim kaynağı ifade edildiği gibi. Bunun önemini ve geleceğini hep birlikte belirleyebiliriz. Üretici olmadan bu belirleme olmaz, tüketiciyi dikkate almadan bu belirlemeyi yapamayız ve elbette ki hükümetin, devletin imkanlarını gözetmeden de bu stratejik ürünün Türkiye için vazgeçilmezliğini yere düşürmeyiz. Bu bilinç içerisinde birlikte çalışıyoruz."

Yazıcı, hem kamu hem özel sektörün çay ürününü satın almakta ve pazarlamakta olduğuna işaret ederek, "Elbette ki burada bu sektörler birbirini yok etmeden, varlıklarını gözeterek ama üreticiyi de göz ardı etmeksizin, bunun önemini de dikkate almak suretiyle bunu yürüteceğiz. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil. Onu da zaten bir plan dahilinde Bakanlığımız bu konulara vakıf. İnşallah bunları, süreçleri takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Hedefimiz kaliteli çay üretmek"

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ise Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde bulundurduğu bin 314 memur, bin 422 daimi, 8 bin 932 geçici olmak üzere toplam 11 bin 668 personelle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Çay tarımının Rize, Artvin, Trabzon ve kısmen Giresun ile Ordu illerini kapsayan 785 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 196 bin üretici aile tarafından yapıldığını belirten Alim, "Hedefimiz kaliteli çay üretmek ve ürettiğimiz çayı en iyi şartlarda pazarlayabilmektir. Her zaman olduğu gibi bu konuda en büyük destekçilerimiz şüphesiz bizimle uyumlu çalışan emektar üreticilerimiz ve yıllardır damak tadını değiştirmeyen vefakar tüketicilerimiz olacaktır. İnanıyorum ki bu yıl üretici ve çalışanlarımızla daha iyi dayanışma içerisinde olacağız." dedi.

Alim, Doğu Karadeniz'de yetişen ve ekolojik şartlar nedeniyle kış aylarında kar altında kalan çayın en belirgin özelliğinin tarımında kimyasal ilaç, üretim aşamalarında katkı maddesi kullanılmaması olduğuna işaret ederek, çayda pestisit kalıntısının bulunmamasının sağlıklı ve doğal çay üretimi için en önemli kıstas olduğunu, Türk çayı için çok önemli bir avantaj teşkil ettiğini vurguladı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttıDeloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı
Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştıYabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay hayati yazıcı Rİze

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

2019 fiyatları belli oldu

2019 fiyatları belli oldu

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

Deloitte - En büyük 100 tüketim şirketinin satışları yüzde 10.8 arttı

Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı

Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.