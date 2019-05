RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Çayın çok sorunu var ama çözümsüz değil." dedi.

Yazıcı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizelilere sevgi ve selamlarını iletti.

Herkesin çok dikkatli olduğunu belirten Yazıcı, "Kulağınızı bir yere odaklamış durumdasınız. Hemen hemen her sene böyle olur ama biz Türkiye'nin yönetimini, sorumluluğunu üstlendiğimiz günden bu yana sadece Rize ölçeğinde değil, Türkiye'nin hemen her tarafında vatandaşımızın ürettiği, tüketiciye arz ettiği, stratejik önem taşıyan her ürünle alakalı imkanlar geliştirerek, geliştirdiğimiz imkanlar ölçüsünde hak ve adalet ölçütlerini gözetmek suretiyle yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, çayın hikayesi, alımı, dikimi, satımı, fabrikada işlenmesi, tüketiciye arzı konusunda hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: