Swiss Days 2019 20-22 Eylül’de ilk kez İstanbul’da

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - İsviçre’nin İstanbul’daki İhracat ve Yatırım Ofisi Swiss Business Hub Turkey ve İsviçre Ticaret Odası Derneği, İsviçre Başkonsolosluğu desteğiyle İstanbul’da ilk kez 20-22 Eylül tarihleri arasında Bomontiada’da Swiss Days 2019 etkinliğini düzenleyecek.

İsviçre’yi ve İsviçre merkezli şirket ve markaların tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan Swiss Days 2019’da İsviçre sanatı, kültürü, gastronomisi, teknolojisi, eğitimi ve birçok konu konuşulacak. Etkinlik İsviçre merkezli şirket ve kurumlara, “İsviçreli’liğin” ve onunla birlikte gelen değerli derneklerin olumlu ışığında kendilerini göstermeleri için fırsat tanıyacak.

Etkinlik kapsamında Bomontiada’da farklı atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler ve konserler düzenlenecek.

