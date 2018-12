"Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, New York’ta gerçekleştirilecek 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısına davet aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 trilyon doları yöneten ABD’li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek, Türk sağlık sektörü ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatacağız." dedi.

Sarıoğlu, AA muhabirine, Raiffeisen Centrobank’ın organizasyonuyla 17-18 Ocak 2019'da ABD'nin New York eyaletinde "Turkish Days in New York" adıyla gerçekleşecek organizasyona farklı sektörlerdeki 15 Türk şirketinin davet edildiğini ifade etti.

Türk sağlık sektörünün küresel piyasalarda geldiği rekabetçi pozisyonun yabancı yatırım fonlarının dikkatini çektiğini dile getiren Sarıoğlu, aralarında Morgan Stanley, Moon Capital, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da bulunduğu 3 trilyon doları yöneten çok sayıda ABD’li yatırım fonuyla ikili görüşmeler yapacaklarının altını çizdi.

Sarıoğlu, 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısında yer alacak Türk şirketlerini önemli fırsatların beklediğini vurguladı. Zirve aracılığıyla Türk şirketlerinin yatırımcılara kendilerini daha iyi anlatma fırsatı bulacağını kaydeden Sarıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: