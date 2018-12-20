FİNANS

"Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilecek 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısına Lokman Hekim Sağlık Grubu da davet edildi - Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu: - "Yaklaşık 3 trilyon doları yöneten ABD’li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek, Türk sağlık sektörü ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatacağız" - "Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD’deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkanı yakalayacağız" - "Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, New York’ta gerçekleştirilecek 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısına davet aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 trilyon doları yöneten ABD’li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek, Türk sağlık sektörü ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatacağız." dedi.

Sarıoğlu, AA muhabirine, Raiffeisen Centrobank’ın organizasyonuyla 17-18 Ocak 2019'da ABD'nin New York eyaletinde "Turkish Days in New York" adıyla gerçekleşecek organizasyona farklı sektörlerdeki 15 Türk şirketinin davet edildiğini ifade etti.

Türk sağlık sektörünün küresel piyasalarda geldiği rekabetçi pozisyonun yabancı yatırım fonlarının dikkatini çektiğini dile getiren Sarıoğlu, aralarında Morgan Stanley, Moon Capital, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da bulunduğu 3 trilyon doları yöneten çok sayıda ABD’li yatırım fonuyla ikili görüşmeler yapacaklarının altını çizdi.

Sarıoğlu, 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısında yer alacak Türk şirketlerini önemli fırsatların beklediğini vurguladı. Zirve aracılığıyla Türk şirketlerinin yatırımcılara kendilerini daha iyi anlatma fırsatı bulacağını kaydeden Sarıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zirvede yer alacak yatırım fonları, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere önemli kaynak ayırıyor. Yönettikleri yaklaşık 3 trilyonluk fonun bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor ve bu fonların yatırımları da genellikle uzun soluklu oluyor. Zirvenin tek small cap katılımcısı olan Lokman Hekim Sağlık Grubu 'paylaşarak sağlıklı büyüme' mottosunu ve Türk sağlık sektörünü anlatacak."

"Yabancı yatırımlar için 2019 cazip bir yıl olabilir"

Türkiye’nin 2018’de önemli bir ekonomik sınav verdiğini belirten Sarıoğlu, 2019’un özellikle yabancı yatırımcılar için ülke genelinde önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlık alanında atılan adımların yurt dışında ilgiyle takip edildiğini belirterek, “Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD’deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkanı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız.” diye konuştu.

15 Türk şirketi davet aldı

Farklı sektörlerden Türk şirketlerinin davet edildiği organizasyona, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, BİM, Mavi, Koç Holding, Şişecam, Tat Gıda, Anadolu Grubu, Yataş Grup, MLP Care, Doğuş Otomotiv, Pegasus ve Lokman Hekim Sağlık Grubu katılacak.

PARTNERHuawei Nova 4 bizlere neler sunuyor?Huawei Nova 4 bizlere neler sunuyor?
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldıİpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı
Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttıYurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lokman Hekim Mustafa Sarıoğlu sağlık sektörü

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

AB, tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

İpotekli konut satışları Kasım’da yüzde 85.7 azaldı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Kasım’da yıllık yüzde 35.21 arttı

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

İstanbul Havalimanı'nda B777'nin 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı 181 euro

FED faiz kararını açıkladı!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.