"Türkiye kutlu yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek"

- "Türkiye, bu dönemden de güçlenerek çıkacaktır"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD olarak birlikte büyümeye ve güçlenmeye inandıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın memleketin refahını kendine dert edindiğini dile getiren Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya gelerek, ortak hedeflerimiz için çalışıyoruz. MÜSİAD, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktadadır. Bir yandan dünyanın her yerinde faaliyet alanlarımızı genişletiyor, diğer yandan ülkemizde güçlü bir ağ örerek her şehrimize ulaşıyoruz. Genelin yanında yerel sorunları da tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz. MÜSİAD, diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunuyor."

Kastamonu'daki toplantının ana konusunu "Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi" olarak belirlediklerini aktaran Kaan, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Her bölgemiz ve her şehrimiz, kendine has turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bizim artık bu potansiyeli açığa çıkarmak için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor. Bir turizm atağı gerçekleştirmek için bir an önce planlı ama hızlı şekilde harekete geçmemiz lazım. Bunu en doğru biçimde, her şehrimizi kendi özellikleriyle değerlendirerek başarmamız mümkün. Turizmde çeşitlilik ve yenilik, önümüzdeki süreçte özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri olmalı."