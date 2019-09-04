FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 04/09         14:30     Reel efektif döviz kuru 06/09         17:30     Hazine nakit dengesi 09/09         14:30     MB beklenti anketi 12/09         14:00     MB politika faizi 13/09         10:00     Sanayi üretimi 13/09         10:00     Cari denge 16/09         10:00     İşsizlik 16/09         11:00     Bütçe dengesi 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                                         TSİ ---------------------------------------------------------------------------- 4 EYLÜL ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------- Japonya Bileşik PMI                       03:30 Japonya Servis PMI                       03:30 Çin Bileşik PMI                               04:45 Çin Servis PMI                               04:45 Fransa Servis PMI                         10:50 Fransa Bileşik PMI                         10:50 Almanya Bileşik PMI                      11:00 Almanya hizmetler PMI                  11:00      Euro bölgesi hizmetler PMI            11:00      Euro bölgesi perakende satışlar    12:00      ABD dış ticaret dengesi                 15:30      ---------------------------------------------------------------------------- 5 EYLÜL PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------- JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları                02:50 JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları    02:50 JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları         02:50 JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları         02:50 ALMANYA Fabrika Siparişleri                                  09:00 ALMANYA İnşaat PMI                                             10:30 ABD ADP İşgücü Değişimi                                      15:15 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları                            15:30 ABD Devam Eden Başvurular                                 15:30 ABD Servis PMI                                                      16:45 ABD Bileşik PMI                                                      16:45 ABD Fabrika Siparişleri                                           17:00 ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri                  17:00 ABD ISM İmalat Dışı Endeks                                  17:00 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi                          17:30 ABD DOE U.S.

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17:30 Hazine nakit dengesi
09/09 14:30 MB beklenti anketi
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA
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Japonya Bileşik PMI 03:30
Japonya Servis PMI 03:30
Çin Bileşik PMI 04:45
Çin Servis PMI 04:45
Fransa Servis PMI 10:50
Fransa Bileşik PMI 10:50
Almanya Bileşik PMI 11:00
Almanya hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi perakende satışlar 12:00
ABD dış ticaret dengesi 15:30
----------------------------------------------------------------------------
5 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları 02:50
JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları 02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları 02:50
ALMANYA Fabrika Siparişleri 09:00
ALMANYA İnşaat PMI 10:30
ABD ADP İşgücü Değişimi 15:15
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30
ABD Devam Eden Başvurular 15:30
ABD Servis PMI 16:45
ABD Bileşik PMI 16:45
ABD Fabrika Siparişleri 17:00
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 17:00
ABD ISM İmalat Dışı Endeks 17:00
ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi 17:30
ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları 18:00
ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 18:00
ABD DOE U.S. Gasoline Stokları 18:00
ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 18:00
ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı 18:00
ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep 18:00
ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep 18:00
ABD DOE Distillate Ongorulen Talep 18:00
----------------------------------------------------------------------------
6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA Hanehalkı Harcamaları 02:30
JAPONYA Öncü Göstergeler 08:00
ALMANYA Sanayi Üretimi 09:00
FRANSA Ticaret Dengesi 09:45
EURO BÖLGESİ Sabit Sermaye Yatırımları 12:00
EURO BÖLGESİ Kamu Harcamaları 12:00
EURO BÖLGESİ Hanehalkı Harcamaları 12:00
EURO BÖLGESİ GDP 12:00
ABD Tarımdışı İstihdam 15:30
ABD Özel Sektör İstihdam 15:30
ABD İmalat Sektörü İstihdam 15:30
ABD İşsizlik Oranı 15:30
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30
ABD İşgücüne Katılım Oranı 15:30

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
ASKON Sivas Şubesi açıldıASKON Sivas Şubesi açıldı
Orta Anadolu Ekonomi ForumuOrta Anadolu Ekonomi Forumu
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