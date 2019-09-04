TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17:30 Hazine nakit dengesi
09/09 14:30 MB beklenti anketi
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA
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Japonya Bileşik PMI 03:30
Japonya Servis PMI 03:30
Çin Bileşik PMI 04:45
Çin Servis PMI 04:45
Fransa Servis PMI 10:50
Fransa Bileşik PMI 10:50
Almanya Bileşik PMI 11:00
Almanya hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi perakende satışlar 12:00
ABD dış ticaret dengesi 15:30
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5 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları 02:50
JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları 02:50
JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları 02:50
ALMANYA Fabrika Siparişleri 09:00
ALMANYA İnşaat PMI 10:30
ABD ADP İşgücü Değişimi 15:15
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30
ABD Devam Eden Başvurular 15:30
ABD Servis PMI 16:45
ABD Bileşik PMI 16:45
ABD Fabrika Siparişleri 17:00
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 17:00
ABD ISM İmalat Dışı Endeks 17:00
ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi 17:30
ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları 18:00
ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 18:00
ABD DOE U.S. Gasoline Stokları 18:00
ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 18:00
ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı 18:00
ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep 18:00
ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep 18:00
ABD DOE Distillate Ongorulen Talep 18:00
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6 EYLÜL CUMA
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JAPONYA Hanehalkı Harcamaları 02:30
JAPONYA Öncü Göstergeler 08:00
ALMANYA Sanayi Üretimi 09:00
FRANSA Ticaret Dengesi 09:45
EURO BÖLGESİ Sabit Sermaye Yatırımları 12:00
EURO BÖLGESİ Kamu Harcamaları 12:00
EURO BÖLGESİ Hanehalkı Harcamaları 12:00
EURO BÖLGESİ GDP 12:00
ABD Tarımdışı İstihdam 15:30
ABD Özel Sektör İstihdam 15:30
ABD İmalat Sektörü İstihdam 15:30
ABD İşsizlik Oranı 15:30
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30
ABD İşgücüne Katılım Oranı 15:30
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