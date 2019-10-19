Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,385164 0,88 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036874 0,46 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,792038 0,38 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,025666 0,34 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,506388 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,466391 2,37 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024007 2,22 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014477 1,03 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058311 0,70 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031362 0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 3,26 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037472 3,00 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042382 2,98 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075785 2,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078266 2,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,087230 4,82 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,029025 0,87 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,104941 0,42 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,052985 0,34 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,033861 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,360184 0,25 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,601665 0,24 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,457657 0,24 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,216173 0,23 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,293287 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,652889 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057811 0,28 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,620635 0,28 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054384 0,28 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020934 0,28 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,633230 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497028 -2,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,701323 -2,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202508 -2,39 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,810609 -1,43 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,261987 -1,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026342 -1,02 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,698704 -0,81 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248503 -0,57 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,478067 -0,34 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337496 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093800 -5,03 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047581 -4,54 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,956241 -4,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,987022 -4,36 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091315 -4,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -5,56 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249356 -3,07 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017877 -2,30 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,458840 -2,25 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006543 -2,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,960448 -2,88 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329989 -2,65 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,031720 -1,81 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,141950 -1,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038283 -1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027825 -1,55 TEB Portföy Altın Fonu 0,068137 -1,53 ING Portföy Altın Fonu 0,030862 -1,50 Deniz Port. Altın Fonu 0,035037 -1,50 Ak Portföy Altın Fonu 0,064045 -1,48Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

