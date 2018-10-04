FİNANS

Yeditepe Üniversitesi, Buluş Fuarı'ndan dört ödül aldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda 1 altın 3 bronz madalya aldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF’18, 1 altın 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayeleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISIF'18 kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) standında üniversiteye ait çok sayıda buluşa ilişkin bilgi verildi.

Bunlardan, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibinin buluşlarından biri altın, üçü bronz madalyaya değer görüldü.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, ödülleri Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan aldı.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Zeynep İyigündoğdu ve Uzman Okan Demir'in "Tohum ve Yüzey Sterilizasyonu İçin Kaplama Formülasyonu" isimli çalışmaları altın madalya, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Gülengül Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Yazıcı'nın "Biyolojik Mücadele İçin Yeni Bakteri Suşları", Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Selami Demirci ve Dr. Ayşegül Doğan'ın "Bor Katkılı Hücre Dondurma Besiyeri", Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Dr. Pakize Neslihan Taşlı'nın "Dental Farklılaşma Ürünü" çalışmaları ise bronz madalyanın sahibi oldu.

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok''Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'
Vestel’den engelli hayvanlara yürüteçVestel’den engelli hayvanlara yürüteç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

2018 Paris Otomobil Fuarı başladı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu

ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.