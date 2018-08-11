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Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'na katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'na (ISCN) katıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ISCN, dünyanın önde gelen kolej, üniversite ve kurumsal kampüslerine, fikir ve bilgi alışverişinde, sürdürülebilir kampüs için en iyi uygulamaları bulmada ve sürdürülebilirliğin araştırma ve öğretimle bütünleştirilmesinde dünya çapında bir forum sağlayarak destek veriyor.

2009 yılında bir Dünya Ekonomi Forumu girişimi olan, kampüs sürdürülebilirliğini 3 temel prensipte düzenleyip kuruluşların en yüksek derecede bağlılığını ve sürdürülebilirlik hedefleri için yıllık raporlamayı zorunlu kılan Sürdürülebilir Kampüs Tüzüğü'nü oluşturmak için, dünyanın en iyi 26 üniversitesinin liderini bir araya getiren Evrensel Üniversite Liderleri Forumu'yla (GULF) ortaklık yapan ISCN'nin, 2018 yılı itibarıyla 90'ın üzerinde üyesi bulunuyor ve ISCN Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da 30'dan fazla ülkenin en iyi üniversitelerini temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, üniversitenin çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında da topluma öncülük etme hedefini benimsediğini belirtti.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olarak kabul edilen UI GreenMetric’in (Yeşil Ölçüm) 2017 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşen üniversitemiz, Sürdürülebilir Çevre Politikası kapsamında önlemler alıyor. Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmak için sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik başlıca kategorileri; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olarak belirlemiştir. Enerjisinin yüzde 10'unu, kampüs içindeki alternatif güneş panellerinden sağlayan üniversitemiz içerisinde 183 bitki türü ile toplamda 2 bin 332 adet ağaç bulunduran yeşil bir kampus alanına sahiptir."

ISCN Yönetim Kurulu Sekreteri Bernd Kasemir de, "Yeditepe Üniversitesi'ni ISCN'ye kabul etmekten mutluluk duyuyoruz ve uluslararası değer paylaşımı ve kampüs sürdürülebilirliği için bir platform oluşturmayı da sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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