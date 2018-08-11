Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'na (ISCN) katıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ISCN, dünyanın önde gelen kolej, üniversite ve kurumsal kampüslerine, fikir ve bilgi alışverişinde, sürdürülebilir kampüs için en iyi uygulamaları bulmada ve sürdürülebilirliğin araştırma ve öğretimle bütünleştirilmesinde dünya çapında bir forum sağlayarak destek veriyor.

2009 yılında bir Dünya Ekonomi Forumu girişimi olan, kampüs sürdürülebilirliğini 3 temel prensipte düzenleyip kuruluşların en yüksek derecede bağlılığını ve sürdürülebilirlik hedefleri için yıllık raporlamayı zorunlu kılan Sürdürülebilir Kampüs Tüzüğü'nü oluşturmak için, dünyanın en iyi 26 üniversitesinin liderini bir araya getiren Evrensel Üniversite Liderleri Forumu'yla (GULF) ortaklık yapan ISCN'nin, 2018 yılı itibarıyla 90'ın üzerinde üyesi bulunuyor ve ISCN Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'da 30'dan fazla ülkenin en iyi üniversitelerini temsil ediyor.