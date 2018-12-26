FİNANS

Yurt dışından getirilecek elektronik cihazlara ek bandrol ücreti

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

'TİCARİ ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus ek bandrol ücreti tahsil edilecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- 'TİCARİ ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus ek bandrol ücreti tahsil edilecek.
Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlardan ek ücret alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 'ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcısı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019 yılında bir defaya mahsus ek ücret alınacak. Ücretler her bir cihaz için bandrol karşılığında tahsil edilecek.
TELEVİZYONLARA 10 İLE 80 EURO ARASINDA EK ÜCRET
Karara göre, 51 ekrana kadar televizyonlardan 10, 52-67 ekran arası televizyonlardan 16, 68-85 ekran arası televizyonlardan 22, 86-116 ekran arası televizyonlardan 34, 117-148 ekran arası televizyonlardan 40, 148 ekrandan büyük televizyonlardan 80 ve otomobil televizyolarından 8 euro ek ücret alınacak. Cep tipi radyolar, saatli radyolar, müzik aleti ve oyuncak üzerindeki radyolar, ışıldaklı radyolar, radyolu vantilatörler ve oto radyo alıcılarından 1 euro, taşınabilir radyolardan ise 2 euro ek ücret alınacak.
NAVİGASYONLU MULTİMEDYA CİHAZINDAN 10 EURO ALINACAK
Video cihazlarından 18, set üstü medya kutuları ile her türlü uydu alıcısından 7 euro ek ücret tahsil edileceği belirtilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arası, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan 1 ile 18 euro arası ek ücret alınacağı kaydedildi. Karara göre, ev sinema sistemlerinden 15, taşıtlarda kullanılan navigasyonlu multimedya cihazlarından 10, cep telefonlarından 20, bilgisayar ve tablet bilgisayarlardan 10 euro ek ücret tahsil edilecek.
Öte yandan, söz konusu cihazların dışında kalan her türlü cihazlar 18 euro ek ücrete tabi tutulacak.

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