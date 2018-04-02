Bazı Avrupa ülkelerinde rağbet gören kurbağa bacağını ihraç edecek girişimcilere destek olmak amacıyla Mersin'in Aydıncık ilçesinde kurulan tesiste üretilen binlerce kurbağa, yatırımcılara ücretsiz dağıtılacak.

Girişimciler için bedava kurbağa yetiştiriyorlar!

Bazı Avrupa ülkelerinde rağbet gören kurbağa bacağını ihraç edecek girişimcilere destek olmak amacıyla Mersin'in Aydıncık ilçesinde kurulan tesiste üretilen binlerce kurbağa, yatırımcılara ücretsiz dağıtılacak.

1 / 14 Mersin Aydıncık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, işlenen kurbağa bacaklarının dünya mutfaklarından talep görmesi üzerine ilçedeki girişimcilere alternatif bir ürün sunmak için harekete geçti.

2 / 14 Müdürlük, kurbağa bacağı üretiminde tercih edilen sulak alanlardan canlı yakalama yönteminin yerine yavrudan anaçlığa kadar kurbağaların yetiştirildiği tesis kurdu.

3 / 14 İlk olarak 300 kurbağayla başlanan çalışmada, bin 500'ün üzerinde anaç kurbağa ve binlerce yavru üretildi.

4 / 14 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300'ü kapalı 500 metrekarelik alana kurulu tesiste kurbağa üretiminin hızla devam ettiğini söyledi.

5 / 14 Çalışmayı veteriner hekim Mehmet Agah Canpolat ve ziraat mühendisi Hakan Hamşa ile yürüttüklerini anlatan Ömerkahyaoğlu, şunları söyledi:

6 / 14 "Özellikle Avrupa'da kurbağa bacağına yoğun bir ilginin ve tüketiminin olduğunu gördük. Bunun üzerine ilçemizde kurbağa yetiştiriciliği için proje hazırladık. Çalışmamız, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Küçük bir ilçeden büyük bir ihracat potansiyelini hedefliyoruz."

7 / 14 Ömerkahyaoğlu, hayvanların hem kapalı havuzlarda hem de açık alana yapılan sazlıkta yetiştirildiğini belirtti.

8 / 14 Sazlık alanda tamamen kurbağaların doğal yaşamdan kopmamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Ahmet Ömerkahyaoğlu, "Anaç kurbağalarımızı üretim sezonu dışında bu sazlık ortamında besliyoruz. Yumurtlama döneminde tesisin içerisine alıp yumurtaları alıyoruz. Yavrular, besleme işlemleriyle birlikte 8 aylık bir süre sonucunda satışa hale geliyorlar." ifadesini kullandı.

9 / 14 Kurbağalar yatırımcılara verilecek Tesisin, 29 ton üretim kapasiteli olduğunu vurgulayan Ömerkahyaoğlu, şöyle konuştu:

10 / 14 "Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 ton kurbağa üretimi yapmak. Kurbağalar ülkemizin çeşitli illerinden doğadan toplama yoluyla elde ediliyor. Bu da genelde nisan ve mayıs ayında yapılıyor..."

11 / 14 "...Bizim hedefimiz doğada kurbağaların az olduğu kış döneminde yani 12 ay boyunca üretim yapmak. Bu doğrultuda ihracatın da önünü açıyoruz. Elde edilen anaç kurbağalar, kurbağa üretimi yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz verilecek. Böylece ilçede hem istihdam sağlanacak hem de ekonomiye yeni bir ihracat alanı eklenecek."

12 / 14 Veteriner hekim Mehmet Agah Canpolat da hayvanların yetiştirilme sürecinin zorlu olduğuna işaret ederek bir çift kurbağadan yılda 5 ile 10 bin arasında yumurta elde edildiğine dikkati çekti.

13 / 14 Yaz aylarında kurbağaların kilogramının 10 ila 15 liraya alıcı bulduğunu belirten Canpolat, kış aylarında ise bu rakamın 40 liraya kadar çıktığını kaydetti.