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Amasyalı girişimci aldığı destekle 25 milyon fide üretiyor

KOBİ HABERLERİ  | 23.03.2021 12:44 | Son Güncelleme

Amasya'da yaşayan Yavuz Selim Dizkırıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sağladığı destekle yılda 25 milyon fide üreten ve 15 kişiye istihdam sağlayan modern bir sera kurdu.

Amasyalı girişimci aldığı destekle 25 milyon fide üretiyor

Yıllardır çiftçilik yapan ve fide üretmek için küçük bir sera kuran 44 yaşındaki Dizkırıcı, işini büyütmek için 2019 yılında TKDK'ye başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Dizkırıcı'ya 795 bin liraya mal edeceği tesis için 365 bin lira hibe verildi. Dizkırıcı, aldığı hibeyle Kılçak köyünde kurduğu ve 15 kişiye istihdam sağladığı 4 bin metrekarelik tesiste yılda 25 milyon fide üretmeye başladı.

Dizkırıcı, AA muhabirine, devletten aldığı hibeyle büyüdüğünü, birçok kişiye istihdam sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

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Daha önce iklim koşulları nedeniyle şehir dışından gelen ürünlerin üreticiye teslimatında sorunlar yaşadıklarını anlatan Dizkırıcı, "Bu sonuna çözüm bulmak amacıyla fideleri burada üretebilir miyiz diye bir fikir oluştu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde küçük bir alanda üretime başladık. Üretimimizde beklediğimiz performansı gördükten sonra kapasiteyi artırmayı ve teknolojiyi yenilemeyi düşünerek TKDK'ye projemizi sunduk." ifadelerini kullandı.

Bir işi başarmak için insanın önce kendine inanması gerektiğini vurgulayan Dizkırıcı, "Yatırım yapmak isteyen üreticiler, eğer teknolojiyi ve kapasiteyi tam manasıyla kullanmak istiyorlarsa TKDK gibi kurumlardan faydalanmalılar. Çünkü ciddi anlamda istediği desteği görecektir. Uzun yıllardır TKDK Amasya'da faaliyet gösteriyor, birçok kişi bu kurumdan faydalandı. Üretici yatırım yapmak istiyorsa kesinlikle TKDK'ye gidip yetkililerden bilgi alarak yol haritasını belirleyebilir." dedi.

'HAYALLERİ OLANLARI BEKLİYORUZ'

TKDK Amasya Koordinatörü Cengiz Dikici de çiftçilere proje dahilinde hibe vererek üretim ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarını belirterek "Yavuz Bey'in projesini aldık ve beraber yola koyulduk. Kendisini yalnız bırakmayarak çıkan sorunları istişareye dayalı olarak çözdük. Sonunda bu tesisi ortaya çıkardık. Bizim en büyük sevincimiz, Amasya'da böyle bir tesisin kurulması hem de Yavuz Bey gibi yatırım yapmak isteyenler için örnek oluşturması. Burada üretimin başlamasıyla istihdamın artması sevindirici bir durum. Biz hayalleri olan, yatırım yapmak isteyen bütün üreticilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

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