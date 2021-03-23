Bartın'dan Avrupa'ya en tatlı yolculuk!

Kısa sürede işlerini büyütmeyi başaran Sarıal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki iş adamlarına yönelik yatırım çağrısı üzerine 2 yıl önce memleketi Bartın'da fabrika kurdu.

Fabrikada 27'si kadın 31 kişiye istihdam sağlayan Sarıal, salgına rağmen ürettiği sosyete şekerlerini geçen yıl Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan ve Belçika'ya ihraç ederek ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyon lira katkı sağladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yurt dışına gönderdiği siparişlerden 2,5 milyon lira gelir elde eden Sarıal, pazar payını artırarak üretimini sürdürüyor."Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz"İş adamı Oktay Sarıal, AA muhabirine, geçen yıl yaklaşık 3 milyon adet şeker satmayı başardıklarını, bu nedenle hedeflerini daha da büyüterek yola devam etmeye karar verdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde olmalarına rağmen işlerinin iyi gittiğini vurgulayan Sarıal, "Yeni yılın ilk çeyreğinde pandemi süreci olmasına rağmen 1,5 milyona yakın sipariş aldık ve 1 milyon adedini teslim ettik. Yurt dışında anlaşmalı şirketlerimiz var. Tırlar geliyor, yüklemeyi yapıyoruz ve mührünü vuruyoruz. Hangi ülkeye gidecekse yola çıkıyor. Anlaştığımız şirketler bizden ilk olarak numune istiyor.