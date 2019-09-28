Libra’ya destekler artıyor!

Facebook yönetimi, uzun zamandır Avrupa ve AB regülatörlerinden olumsuz yorumlar alan Libra hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için açıklamalarda bulunuyor. Mark Zuckerberg gerçekleştirdiği bir röportajda, projeyi hayata geçirmeden önce Libra’yla ilgili belirsizlikleri yok etmek istediklerini belirtmişti.

Libra’nın piyasaya hassas ve temkinli bir giriş yapmak istediğini gözler önüne seren bu çalışmaların, projenin sempati kazanmasını sağladığı düşünülüyor. Libra CEO’su David Marcus Medium’da yayınladığı bir yazıda projeyi haklı çıkaracak açıklamalarda bulunarak, Libra’nın modern dijital para ve finansal hizmetlere erişimin önündeki engeli büyük ölçüde azaltacağını ifade etmişti. Coinbase CEO’su Brain Armstrong Marcus’un bu yazısını kendi Twitter hesabında paylaşarak “Libra, dünyayı iyileştirme potansiyeli olan önemli birçok kripto projesinden biridir.” diyerek projeye desteğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Benoit Coeure de Almanya Parlamentosu’nda yaptığı bir açıklamada, Libra ile ilgili olumlu tutum sergileyerek “Libra kuşkusuz, merkez bankaları ve politikacılar için bir uyandırma çağrısı olmuştur” dedi.

Coeure, özellikle Facebook Libra olmak üzere, stabil coinlerin dünya genelinde şu anda finansal şebekede olan 1,7 milyar insanı birbirine bağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri daha ucuz, daha hızlı ve daha şeffaf hale getirdiğini de sözlerine ekledi.