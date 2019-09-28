Libra’ya destekler artıyor!

Facebook yönetimi, uzun zamandır Avrupa ve AB regülatörlerinden olumsuz yorumlar alan Libra hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için açıklamalarda bulunuyor. Mark Zuckerberg gerçekleştirdiği bir röportajda, projeyi hayata geçirmeden önce Libra’yla ilgili belirsizlikleri yok etmek istediklerini belirtmişti.
Libra’nın piyasaya hassas ve temkinli bir giriş yapmak istediğini gözler önüne seren bu çalışmaların, projenin sempati kazanmasını sağladığı düşünülüyor. Libra CEO’su David Marcus Medium’da yayınladığı bir yazıda projeyi haklı çıkaracak açıklamalarda bulunarak, Libra’nın modern dijital para ve finansal hizmetlere erişimin önündeki engeli büyük ölçüde azaltacağını ifade etmişti. Coinbase CEO’su Brain Armstrong Marcus’un bu yazısını kendi Twitter hesabında paylaşarak “Libra, dünyayı iyileştirme potansiyeli olan önemli birçok kripto projesinden biridir.” diyerek projeye desteğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Benoit Coeure de Almanya Parlamentosu’nda yaptığı bir açıklamada, Libra ile ilgili olumlu tutum sergileyerek “Libra kuşkusuz, merkez bankaları ve politikacılar için bir uyandırma çağrısı olmuştur” dedi.
Coeure, özellikle Facebook Libra olmak üzere, stabil coinlerin dünya genelinde şu anda finansal şebekede olan 1,7 milyar insanı birbirine bağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri daha ucuz, daha hızlı ve daha şeffaf hale getirdiğini de sözlerine ekledi.
LİBRA KRİPTO PARA DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK GETİREBİLİR
Geleneksel finans sisteminin aksaklıkları değerlendirildiğinde Blockchain kullanılmasının gereklilikleri gündeme geldi ve bu kapsamda en iyileştirici öğe olarak Libra öne çıktı. Milyarlarca insanın ödeme sistemlerine ulaşamaması ve yüksek işlem maliyeti geleneksel yöntemlerin sorgulanmasında itici güç oldu. Bu kapsamda; ülkeler, merkez bankaları, kurum ve kuruluşlar kendilerini revize etme ihtiyacı hissetti. Libra da hem kripto para dünyasına hem de geleneksel finansa yeni bir soluk getirecek proje olarak gündemde yer aldı.
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik
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