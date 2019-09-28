FİNANS

Libra’ya destekler artıyor!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 28.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Facebook’un kripto para projesi Libra birçok eleştiriye maruz kalsa da projeye olan ilgi çığ gibi büyüyor. IBM’in Facebook ile Blockchain teknolojileri geliştirebileceğini açıklamasının ardından Coinbase CEO’su ve Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden de projeye destekler geldi.

Libra’ya destekler artıyor!

Facebook yönetimi, uzun zamandır Avrupa ve AB regülatörlerinden olumsuz yorumlar alan Libra hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için açıklamalarda bulunuyor. Mark Zuckerberg gerçekleştirdiği bir röportajda, projeyi hayata geçirmeden önce Libra’yla ilgili belirsizlikleri yok etmek istediklerini belirtmişti.

Libra’nın piyasaya hassas ve temkinli bir giriş yapmak istediğini gözler önüne seren bu çalışmaların, projenin sempati kazanmasını sağladığı düşünülüyor. Libra CEO’su David Marcus Medium’da yayınladığı bir yazıda projeyi haklı çıkaracak açıklamalarda bulunarak, Libra’nın modern dijital para ve finansal hizmetlere erişimin önündeki engeli büyük ölçüde azaltacağını ifade etmişti. Coinbase CEO’su Brain Armstrong Marcus’un bu yazısını kendi Twitter hesabında paylaşarak “Libra, dünyayı iyileştirme potansiyeli olan önemli birçok kripto projesinden biridir.” diyerek projeye desteğini belirtti.

dasdad

Avrupa Merkez Bankası İcra Kurulu Üyesi Benoit Coeure de Almanya Parlamentosu’nda yaptığı bir açıklamada, Libra ile ilgili olumlu tutum sergileyerek “Libra kuşkusuz, merkez bankaları ve politikacılar için bir uyandırma çağrısı olmuştur” dedi. 
Coeure, özellikle Facebook Libra olmak üzere, stabil coinlerin dünya genelinde şu anda finansal şebekede olan 1,7 milyar insanı birbirine bağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri daha ucuz, daha hızlı ve daha şeffaf hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

LİBRA KRİPTO PARA DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK GETİREBİLİR

Geleneksel finans sisteminin aksaklıkları değerlendirildiğinde Blockchain kullanılmasının gereklilikleri gündeme geldi ve bu kapsamda en iyileştirici öğe olarak Libra öne çıktı. Milyarlarca insanın ödeme sistemlerine ulaşamaması ve yüksek işlem maliyeti geleneksel yöntemlerin sorgulanmasında itici güç oldu. Bu kapsamda; ülkeler, merkez bankaları, kurum ve kuruluşlar kendilerini revize etme ihtiyacı hissetti. Libra da hem kripto para dünyasına hem de geleneksel finansa yeni bir soluk getirecek proje olarak gündemde yer aldı. 

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?
Kripto para piyasalarında neler oluyor?Kripto para piyasalarında neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kripto Para Libra facebook

Kripto Para Çevirici

 

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Fiyatlar yükseldi! 20 liradan satılıyor

Fiyatlar yükseldi! 20 liradan satılıyor

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?

SEC kripto paralarda alım fırsatı mı yarattı?

Haftalık kripto para analizi

Kripto para piyasalarında neler oluyor?

Küresel Merkez Bankaları, Facebook Liderliğindeki Libra'yı Finansal Riskler Üzerinden Sorgulayacak

Küresel Merkez Bankaları, Facebook Liderliğindeki Libra'yı Finansal Riskler Üzerinden Sorgulayacak

Uluslararası Kuruluşlar ve Devletlerin Blockchain Hamleleri Artıyor

Uluslararası Kuruluşlar ve Devletlerin Blockchain Hamleleri Artıyor

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor

Kripto para piyasasında fark yaratacak

BTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor

5 ayın en düşük seviyesinde!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.