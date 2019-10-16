FİNANS

'Hızır', 1 lira 2 kuruşluk enerji harcamasıyla 100 kilometre gidiyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nden 17 kişilik ekip tarafından 'Hızır' adı verilerek üretilen otomobil, 1 lira 2 kuruşluk enerji harcamasıyla 100 kilometre yol katediyor.

Munzur Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci ve öğretim görevlileri 4,5 aylık bir çalışma sonucu 'Hızır' ismini verdikleri elektrikle çalışan ve saatte 70 kilometre hız yapabilen otomobil üretti. 54 bin liraya mal olan 'Hızır' otomobili, 100 kilometrede 1 lira 2 kuruşluk lira enerji harcamasıyla, Türkiye'nin en tasarruflu aracı olarak belirlendi.

'TEK BATARYAYA 200 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR'

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilgin Zengin, düzenledikleri basın toplantısıyla 'Hızır'ı tanıttı. Rektör İpek, 'Hızır'la tek bataryayla 200 kilometre yol gittiği ifade ederek, "Türkiye’nin ekonomik bütçeyi yormayan aracıdır diyebiliriz. Tek bataryaya 200 kilometre gidebiliyor. Biz elektronik araç teknolojisini gerek ilimizde gerek ülkemizde yaygınlaştırma isteğimizden biri fosil yakıtlar dünyada terk edilmeye doğru gidiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemleri son derece revaçta" dedi.

Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilgin Zengin ise otomobile Hızır Aleyhisselam'dan esinlenerek 'Hızır' isminin verdiklerini söyledi. Zengin, "Munzur Üniversitesi olarak gençlerimize imkan verilirse neler yapılabileceklerini göstermek adına Hızır isimli aracımızı yaklaşık 4.5 aylık süre içerisinde 17 kişilik bir ekiple 54 bin TL maliyetle tamamladık" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Munzur Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hızır

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