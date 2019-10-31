FİNANS

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satıldı. Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

Yalnızca bu yılın eylül ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 138 bin 707 adet satış gerçekleşti. Satışlar önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6 azaldı.

İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 oldu.


İŞTE İKİNCİ EL ONLİNE PAZARDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOTİV MARKASI


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Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri Derneği ikinci el otomobil marka

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