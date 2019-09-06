FİNANS

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı (Eylül otomobil kampanyaları)

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Otomobil fiyatlarındaki yüksek artış, otomotiv sektörünü de derinden vurdu. Satışlarda yaşanan yüzde 50'den fazla düşüşe karşı şirketlerden de art arda yeni kampanya duyuruları gelmeye başladı. Son olarak Renault, Dacia, Seat, BMW ve Volkswagen Eylül ayı kampanyalarını açıkladı. İşte model model Eylül ayı otomobil kampanyaları...

Otomobil devleri satışlardaki düşüşü engelelemek ve yıl sonu hedeflerine yaklaşmak için kampanyalara hız verdi. Renault, Dacia ve Volkswagen Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor. Kampanyaya Dacia da ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı ile katıldı.

HEM BİNEK HEM TİCARİ DE İNDİRİM FIRSATI

Eylül ayında Dacia’nın ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

KREDİLİ YA DA KREDİSİZ SATIN ALMAYA FARKLI İNDİRİM

Volkswagen Ticari'de Eylül ayına özel indirim ve faiz fırsatı katılacak. Volswagen kampanyasını peşin alım ve kredili alımlar için iki ayrı fiyatlandırma ile sürdürecek. Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,59” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor.

FİAT'TAN BÜYÜK İNDİRİM

tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdüren Fiat, kampanyasını Eylül ayı boyunca sürdürecek. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

SEAT’TAN YÜZDE SIFIR FIRSATI

SEAT, Leon ve Ateca modellerinde Eylül ayına özel kaçılmayacak fiyatlar ve hurda indirimine ek olarak, 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW'DEN CAZİP FIRSATLAR

Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control gibi üstün teknolojileriyle sınıfında fark yaratan BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200.000 TL’ye 15 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.

İşte model model indirim listesi...

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Anahtar Kelimeler:
Renault otomobil kampanya Fiat Volkswagen seat eylül otomobil kampanyaları

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Yalandan yere sıfır faiz indirimi yapmasınlar ilk önce uçurduğunuz fiyatları düşürün
ekonomi gayet iyi...fabrikalar calisiyii...Avrupa bizi kiskaniyiyiiii
Fiyatları satıcı uçurmuyor güzel abim. Ötv kaç biliyormusun. Yüzde 60. Bi siteye gir bak bakalım 100 bine ülkeye gelen araba ne kadar oluyor
ne alakası var taksitle fiyatı 150 peşin fiyatı 130 diyor firmalar faizsizin mantığı nedir anlamadık para tuzağı kimse kimseye bedava birşey vermez
herkes al satçı olmuş. 2. el piyasası sürekli yükseliyor saçma bir şekilde. bu işe bir el atılması gerek
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