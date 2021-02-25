Piyasada hareketlilik başladı! Şimdi araba alınır mı? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? İkinci el araç piyasasında son durum

Pandemi nedeniyle geçen sene büyük bir hareketlilik yaşanan ikinci el araba piyasasından birbiri ardına haberler gelmeye devam ediyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusuna yanıt arayarak piyasanın güncel durumunu merak ediyor. Bir süredir büyük bir durgunluğun devam ettiği piyasadan hareketlilik sinyalleri gelmeye başladı. Vatandaşlar şimdi ikinci el araba alınır mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM Koronavirüs salgınından olumsuz anlamda etkilenen ikinci el otomobil piyasasından bir süredir durgunluk haberleri geliyordu. Ancak piyasada, son haftalarda normale dönmeye başladı. Normalleşme adımları ve küresel piyasalarda üretimin tekrar normale dönmesinden sonra ikinci el araç piyasasında hareketlilik gözlendi. Galericiler ise son dönemde ikinci el araba fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktardı. Normalleşme adımları ile beraber ikinci el araç piyasasında hareketlenme yaşanacağına dair görüşlerini dile getirdiler. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? İHA'ya konuşan ve ikinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenmenin gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur, ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlenmenin olduğunu söyledi. ikinci el araba fiyatları ile ilgili olarak devamlı yükseldiği bir dönemin yaşandığını ancak şu anda fiyatların sabitlenmiş durumda olduğunu belirtti. Yaza doğru araç satışlarının arttığını aktaran Potur, mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber ikinci el araba piyasasının da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? Galerici Nihat Karip ise son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenmenin olduğunu belirtti. Araç fiyatlarının çok yükseldiğini ve çok fazla düşeceğini düşünmediğini söyleyen Karip, kısıtlamaların kalkmasıyla beraber mart, nisan aylarında çok daha fazla hareketlenme beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar satın alma kararları için bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor. ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? Galerici Nihat Karip, araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşündüğünü söyledi. Önceki haftalar ile kıyaslandığı zaman son iki haftadır çok daha fazla araç sattıklarını belirten Karip, kısıtlamaların kalkmasıyla beraber piyasada hareketlenme olacağını düşündüklerini aktardı. Öte yandan araba almak için uygun zaman olduğuna vurgu yapan Ahmet Fidanlı adlı vatandaş da 3 aydır araç baktığını, araç fiyatlarının çok yükseldiğini, uzun zamandır araba aradığını ve alacağı arabayı yeni bulduğunu söyledi. Fiyatların yükselmesine rağmen dalgalanmanın bir durduğunu anlatan Fidanlı, fiyatların çok fazla düşeceğini sanmadığını ve araç almak için uygun zaman olduğunu düşündüğünü belirtti.

ONLINE İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA "İLK 3" DEĞİŞMEDİ AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 14 bin 808 satışla Volkswagen oldu. Renault, 12 bin 910'la ikinci ve Ford da 10 bin 994'le üçüncü sırada yer aldı. Bunları sırasıyla 10 bin 128 adetle Fiat, 5 bin 632 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 597 adetle BMW, 5 bin 589 satışla Opel, 5 bin 39'la Peugeot, 4 bin 964 adetle Hyundai ve 3 bin 685'le de Toyota izledi. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 320 satışla zirvedeki konumunu korudu. Satışlarda, Renault Clio 3 bin 334 adetle ikinci, Renault Megane 3 bin 320 adetle üçüncü oldu. Ford'un Focus modeli ise 3 bin 89 adetle dördüncü, Opel Astra da 2 bin 528 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 469 adetle Toyota Corolla, 2 bin 404 adetle Renault Fluence, 2 bin 97 adetle Fiat Egea, 2 bin 96 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 25 adetle de BMW 5 Serisi sıralandı.