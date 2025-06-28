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Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı! İşte o illeri gösteren harita…

Yaz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye yine orman yangınları tehlikesiyle mücadele etmeye başladı. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak. İşte ormanlara girişin yasaklandığı o iller…

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı! İşte o illeri gösteren harita…
Taner Şahin

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

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Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

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ORMANLARA GİRİŞ YAPILAMAYACAK İLLER

Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:

KARADENİZ BÖLGESİ

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

MARMARA BÖLGESİ

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

EGE BÖLGESİ

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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Türkiye orman yangını harita karar valilik yasak
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