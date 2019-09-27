Toyota, Subaru`daki payını artıracak

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, Subaru'daki hissesini yaklaşık yüzde 17'den yüzde 20'ye çıkaracak.

Açıklama gelişen yeni teknolojilerde daha iyi rekabet edebilmek için avantaj sağlamaya çalışan Toyota ve Subaru tarafından yapıldı.

Toyota ve bir diğer küçük Japon otomobil üreticisi olan Suzuki Motor geçen ay sermaye ortaklığına gideceklerini açıklamışlardı.

Bu sermaye ortaklıkları, elektrikli araçların (EV) arttığı, internet aracılığıyla araç çağırma ve otonom sürüşün yaygın olduğu sektörde çok hızlı büyümeye ayak uydurmak için mücadele

eden Subaru and Suzuki gibi küçük otomobil üreticileri başta olmak üzere geleneksel otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukları gösteriyor.

Toyota yaptığı açıklamada, yatırımının Subaru borsa değerine dayanarak 80 milyar yen (650 milyon dolar) tutarında olacağını belirtti. Subaru da Toyota'da eşit değerde hisse alacak.

Kaynak: Reuters

