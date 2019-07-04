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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

TURİZM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, turizm sektöründe 2019'un rekorların devam edeceği bir yıl olacağını söyledi. Yerli turizmde de sıkıntı görülmediğini belirten Bağlıkaya, ilk 5 ayda beklentilerin üstünde başarı sağlandığını kaydetti.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri Erzurum'daki seyahat acentaları yöneticileriyle buluştu. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yapılan toplantıya Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda soruları cevaplandıran TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2018’den sonra bu yılda da yabancı ziyaretçi sayısında rekora gidildiğini, 5 aylık verilerin beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. 2019’un rekorların devam edeceği bir yıl olacağını ifade eden Bağlıkaya, yerli turizmde de sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Turizm sektörünün ülkenin göğsünü kabartacak derecede başarılı olduğunu belirten Bağlıkaya, "Ülkemiz şu anda turizmde dünyada 6’ncı sıraya yükseldi. Son 10 yılda yaşadıklarına bakarsak, sürekli kesintiye uğrayan, dış müdahaleye maruz kalan bir sektör buna rağmen kısa sürede toparlandı. 2016’da yaşanan olayların arkasından, 2017’de toparlanıp, 2018’de rekor, 2019’da tekrar rekor kırıyor. Zaten çok başarılı bir sektörümüz var. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var, düzelmesi gerekenler vardır. Ama bir anlamda sürecin içinde herkes kendi görevini, kendi özeleştirisini yapıyor" diye konuştu.

KÜLTÜR TURLARINA İLGİ 3 MİSLİ ARTTI

Yerli turizmde rakamların her geçen yıl artış gösterdiğini belirten Bağlıkaya, daha ekonomik bir tatil için erken rezarvasyonun önemli olduğunu söyledi. Avrupalıların tatillerini erken rezarvasyonla daha ucuz yaptıklarını anlatan Bağlıkaya, "Geç kaldığınız zaman tatil destinasyonlarını ekonomik bir fiyata satın alamıyorsunuz. Bu tür hallerde de alternatif tatil bölgeleri var. Turizmde revaçta olan bölgelerin dışında tatil yapılabilecek bir sürü bölge var. Deniz, kum, güneşin dışında kültür turları yükselen bir trend. Son dönemlerde vatandaşlar kültür turlarına 3 misli ilgi gösteriyor. Bulunduğumuz Erzurum bölgesi buna bir örnek. Ülkenin bir çok yerinde 40 derece sıcaklıkta insanlar nefes alamıyor. Burada hava ne kadar güzel. Vatandaşlar buraya tatile gelebilirler. Her kesime, her yaşa, bütçeye hitap edecek tatil mümkün. Tek başına tatil her zaman pahalıdır. Turlarla seyahat etmenin avantajlarından yararlanmak lazım" dedi.

Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da turizm sektöründe yapılan çalışmalar hakkında TÜRSAB heyetine bilgi verdi. Toplantı sonunda Vali Memiş ve Başkan Sekmen, TÜRSAB yönetimine Oltu taşı tespih hediye etti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yerli turizm

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