TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri Erzurum'daki seyahat acentaları yöneticileriyle buluştu. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yapılan toplantıya Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda soruları cevaplandıran TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2018’den sonra bu yılda da yabancı ziyaretçi sayısında rekora gidildiğini, 5 aylık verilerin beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. 2019’un rekorların devam edeceği bir yıl olacağını ifade eden Bağlıkaya, yerli turizmde de sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Turizm sektörünün ülkenin göğsünü kabartacak derecede başarılı olduğunu belirten Bağlıkaya, "Ülkemiz şu anda turizmde dünyada 6’ncı sıraya yükseldi. Son 10 yılda yaşadıklarına bakarsak, sürekli kesintiye uğrayan, dış müdahaleye maruz kalan bir sektör buna rağmen kısa sürede toparlandı. 2016’da yaşanan olayların arkasından, 2017’de toparlanıp, 2018’de rekor, 2019’da tekrar rekor kırıyor. Zaten çok başarılı bir sektörümüz var. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var, düzelmesi gerekenler vardır. Ama bir anlamda sürecin içinde herkes kendi görevini, kendi özeleştirisini yapıyor" diye konuştu.