Türkiye'nin en çok altın alan illeri belli oldu! Zirvedeki 3 büyükşehir şaşırttı! 'Banka' detayı dikkat çekti

Altına yatırım son sürat devam ediyor. ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile altın fiyatları adeta çakıldı. Rusya-Ukrayna geriliminin artması ile beraber sarı maden jeopolitik gerilimin fiyatlanmasını yaşayarak 3 bin liralara geri döndü. Güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatlayan altın savaştan yüzde 6 ile prim yaptı.
Türkiye Gazetesi'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, 3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda %50,2’lik paya sahip oldu. Peki hangi şehir ne kadar altına sahip? İşte cevabı
İstanbul: 439,79 milyar TL
Ankara: 149 milyar TL
İzmir: 78,98
1-Bursa: 43,64 milyar TL
2-Antalya: 42,85 milyar TL
3-Kocaeli: 34,73 milyar TL
4-Konya: 29,50 milyar TL
5-Adana: 22,40 milyar TL
6-Balıkesir: 20,74 milyar TL
7-Muğla: 20,50 milyar TL
8-Mersin: 20,46 milyar TL
9-Manisa: 16,50 milyar TL
10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL
1-Ardahan: 536 milyon TL
2-Kilis: 657 milyon TL
3-Bayburt: 698 milyon TL
4-Tunceli: 771 milyon TL
5-Hakkâri: 808 milyar TL