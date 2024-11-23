Türkiye'nin en çok altın alan illeri belli oldu! Zirvedeki 3 büyükşehir şaşırttı! 'Banka' detayı dikkat çekti

Altına yatırım son sürat devam ediyor. ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile altın fiyatları adeta çakıldı. Rusya-Ukrayna geriliminin artması ile beraber sarı maden jeopolitik gerilimin fiyatlanmasını yaşayarak 3 bin liralara geri döndü. Güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatlayan altın savaştan yüzde 6 ile prim yaptı.