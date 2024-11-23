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Türkiye'nin en çok altın alan illeri belli oldu! Zirvedeki 3 büyükşehir şaşırttı! 'Banka' detayı dikkat çekti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 10:12
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Altın 2024 yılını inişler ve çıkışlar eşliğinde kapatmaya hazırlanıyor. Güvenli liman denince akla ilk gelen altın en çok tercih edilen yatırım aracı. Peki Türkiye'de en çok altına yatırım yapan şehir hangisi? Rusya-Ukrayna savaşının alevlenmesi ile beraber altın fiyatları jeopolitik gerilimler ile tekrar fiyatlanmaya başladı. İşte Türkiye'nin en çok altına yatırım yapan şehirleri...

Altına yatırım son sürat devam ediyor. ABD'de Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile altın fiyatları adeta çakıldı. Rusya-Ukrayna geriliminin artması ile beraber sarı maden jeopolitik gerilimin fiyatlanmasını yaşayarak 3 bin liralara geri döndü. Güvenli liman olduğunu bir kez daha ispatlayan altın savaştan yüzde 6 ile prim yaptı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.004,96
3.005,46
% 1.47
23:59
Ons Altın / TL
93.457,81
93.514,34
% 1.48
23:59
Ons Altın / USD
2.705,79
2.706,24
% 1.28
23:59
Çeyrek Altın
4.807,94
4.913,93
% 1.47
23:59
Yarım Altın
9.585,83
9.827,86
% 1.47
23:59
Ziynet Altın
19.231,76
19.595,61
% 1.47
23:59
Cumhuriyet Altını
20.734,00
21.051,00
% 0.94
16:50
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Türkiye Gazetesi'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, 3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda %50,2’lik paya sahip oldu. Peki hangi şehir ne kadar altına sahip? İşte cevabı

İŞTE O 3 BÜYÜKŞEHİR

İŞTE O 3 BÜYÜKŞEHİR

İstanbul: 439,79 milyar TL

Ankara: 149 milyar TL

İzmir: 78,98

EN ÇOK ALTIN YATIRIMI YAPAN 10 İL

EN ÇOK ALTIN YATIRIMI YAPAN 10 İL

1-Bursa: 43,64 milyar TL

2-Antalya: 42,85 milyar TL

3-Kocaeli: 34,73 milyar TL

4-Konya: 29,50 milyar TL

5-Adana: 22,40 milyar TL

6-Balıkesir: 20,74 milyar TL

7-Muğla: 20,50 milyar TL

8-Mersin: 20,46 milyar TL

9-Manisa: 16,50 milyar TL

10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL

EN AZ YATIRIM YAPAN 10 İL

EN AZ YATIRIM YAPAN 10 İL

1-Ardahan: 536 milyon TL

2-Kilis: 657 milyon TL

3-Bayburt: 698 milyon TL

4-Tunceli: 771 milyon TL

5-Hakkâri: 808 milyar TL

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