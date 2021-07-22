14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 22 Temmuz Perşembe altın bilezik fiyatları!

Düğün, takı ve yatırım için altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Altında görülen yükselişin ardından doların çakılması ve ons altının değer kaybetmesiyle 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları gevşedi. Ons altın 1.801 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...