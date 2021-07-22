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  4. 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 22 Temmuz Perşembe altın bilezik fiyatları!

14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 22 Temmuz Perşembe altın bilezik fiyatları!

22.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve altın bileziği takı olarak kullanacak vatandaşlar tarafından 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons altında ve dolarda görülen düşüşün aynı ana denk gelmesiyle 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında da gerileme görüldü. İşte ayrıntılar...

Düğün, takı ve yatırım için altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Altında görülen yükselişin ardından doların çakılması ve ons altının değer kaybetmesiyle 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları gevşedi. Ons altın 1.801 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

14 ayar bileziğin gram fiyatının alışı 271,58 TL, satışı ise 326,03 TL.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
18 ayar bilezik 363,29 TL'den alınıyor, 363,63 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
22 ayar bileziğin alışı 446,98 TL, satışı ise 478,26 TL.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın son 5 haftadır 490-506 bandında dolaşıyor. 2 hafta önceyi 500 TL'nin altında kapatan gram altın geçtiğimiz hafta, doların çakılmasıyla haftayı 500 TL'nin altında kapattı.
Gram altın 495 TL seviyesinden işlem görüyor.
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