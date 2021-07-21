21 Temmuz 2021 Çarşamba altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons altın ne kadar?

Altın fiyatları günbegün araştırılıyor. Gram altın 540 zirvesini ikinci kez test etmiş ancak o seviyeden satıcı bularak 500 TL'nin altına kadar gerilemişti. Ons altında ise yükseliş trendi 31 Mart'ta başlamış, 2 Haziran'da yaptığı 1.917 dolar zirvesinde satıcı bulmuş ve yaklaşık yüzde 5,43 değer kaybetmişti.