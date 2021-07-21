21 Temmuz 2021 Çarşamba altın fiyatları! Gram, çeyrek, ons altın ne kadar?

Altın fiyatları günbegün araştırılıyor. Gram altın 540 zirvesini ikinci kez test etmiş ancak o seviyeden satıcı bularak 500 TL'nin altına kadar gerilemişti. Ons altında ise yükseliş trendi 31 Mart'ta başlamış, 2 Haziran'da yaptığı 1.917 dolar zirvesinde satıcı bulmuş ve yaklaşık yüzde 5,43 değer kaybetmişti.
21 Temmuz altın fiyatları
Ons altın 1.812,84 alınıyor, 1.813,22 seviyesinden satılıyor. Ons altında kısa bir yükseliş trendinden sonra geri çekilmesinin ardından ani hareketler görülmüyor.
GRAM ALTIN
Geçtiğimiz haftayı 500 TL'nin altında kapatan gram altın 500 TL'den işlem görüyor.
SPOT ALTIN
Spot altın 500,73 TL'den alınıyor, 500,84 TL'den satılıyor.
ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI
Çeyrek altın 796,25 TL'den alınıp 814,42 TL'den satılıyor. Yarım altın 1.587,52 TL'den alınıp 1.628,85 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3.297,00 TL'den alınıyor, 3.347,00 TL'den satılıyor.
GREMSE, ATA, BEŞLİ ALTIN
Gremse altının alış fiyatı 7.962,48 TL, satış fiyatı ise 8.144,23 TL. Ata altın 3.284,52 TL'den alınıp 3.367,28 TL'den satılıyor. Beşli altının alışı 16.124,02 TL, satışı ise 16.437,89 TL.
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