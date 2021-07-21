21 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (21 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Takı olarak kullanmak veya yatırım yapmak için altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons ve dolardaki düşüş aynı ana denk gelince altın bilezik fiyatları da çakıldı. Merkez Bankası politika faizini sabit tutma kararı aldı. Böylece faiz oranlarının da yüzde 19'da kalacağı anlaşıldı. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...