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21 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (21 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

21.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 1.917 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 1.811 dolar seviyesine kadar geriledi. Dolar ise zirve 8,80 seviyesinin ardından yaklaşık yüzde 2,44 değer kaybetti ve 8,58 seviyesine geldi. Ons altındaki ve dolardaki düşüş aynı zamana denk gelince altın bilezik fiyatlarında son günlerde düşüş görüldü.

Takı olarak kullanmak veya yatırım yapmak için altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons ve dolardaki düşüş aynı ana denk gelince altın bilezik fiyatları da çakıldı. Merkez Bankası politika faizini sabit tutma kararı aldı. Böylece faiz oranlarının da yüzde 19'da kalacağı anlaşıldı. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

21 Temmuz altın bilezik fiyatları

14 ayar saf altın gram 283,66 TL'den alınıyor, 283,93 TL'den satılıyor.
18 ayar gram saf altının alış fiyatı 363,29 TL, satış fiyatı ise 363,63 TL.
22 ayar gram saf altın 453,86 TL'den alınıyor, 454,28 TL'den satışa sunuluyor.
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu, böylelikle faizlerin yüzde 19'da kalacağı belli oldu.
Banka tarafından yapılan açıklamada yılın kalan dönemlerinde cari fazla verileceği açıklandı. Bu açıklama yaz aylarında döviz piyasasında ani hareketlerin yaşanması beklentisini azalttı.
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