Altın fiyatları yükselir mi? Kritik gün yarın!

Altın, fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle son zamanlarda yatırımcılar tarafından en çok takip edilenler arasında yer alıyor. "Altın fiyatları yükselir mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ons altın 3 Haziran'dan itibaren yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmişti. Ancak son 3 haftada toparlanarak yaklaşık yüzde 2,94 yükseliş kaydederek son 3 haftanın zirvesini gördü.