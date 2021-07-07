Altın fiyatları yükselir mi? Kritik gün yarın!

Altın, fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle son zamanlarda yatırımcılar tarafından en çok takip edilenler arasında yer alıyor. "Altın fiyatları yükselir mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ons altın 3 Haziran'dan itibaren yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmişti. Ancak son 3 haftada toparlanarak yaklaşık yüzde 2,94 yükseliş kaydederek son 3 haftanın zirvesini gördü.
Altın yükselecek mi?
1802 dolardan işlem gören ons altın fiyatı yaklaşık 3 haftanın zirvesini gördü. Gram altın ise 503 TL fiyatıyla son iki haftanın zirvesine ulaştı.
KRİTİK GÜN YARIN
Altının yükselip yükselmeyeceği konusunda yatırımcıların gözü yarın açıklanacak FED Tutanaklarında.
Fed'in açıklamaları halinde altına olan talep azalacak veya artacak. Eğer yatırımcıların beklediği mesaj gelirse şuan bin 801 seviyelerinde işlem gören ons altının bin 900 dolara yükseleceği konuşuluyor.
Ons altın yükselirken gram altının da değer kazanacağı ifade ediliyor.
İŞTE UZMAN YORUMLARI
Altın analizi yapan uzmanlar salgın döneminde yatırımcıların paralarının riski varlıklara gittiğini belirtti. Bunun sonucunda ise ons altında değer kaybının görüldüğü ifade edildi.
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