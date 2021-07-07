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Binance kapanacak mı? Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan açıklama!

07.07.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının en büyük borsalarından olan Binance son dönemlerde ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından bazı kısıtlamalara maruz kaldı. Bunun ardından kritp para yatırımı yapanlar "Binance kapanacak mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan açıklama! İşte ayrıntılar...

"Binance kapanacak mı?" sorusunun yanıtı kripto paraya yatırım yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. Binance CEO'su Changpeng Zhao konuya ilişkin açıklama geldi. Binance bankaların engellemelerine maruz kalmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Binance kapanacak mı?

Binance faaliyetine devam ettiği birçok ülkede bazı sorunlar yaşamaya devam ediyor. Binance üzerinden Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Sepa adlı ödeme ağının yapılamadığı duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Binance kurucusu Changpeng Zhao sorunun çok hızlı büyümeden ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan Binance; İngiltere, Japonya gibi ülkelerde yetkili kişilerin aldığı önlemler sonucunda zor günler yaşıyor.
Geçen haftalarda İngiltere’de Mali Davranış İdaresi, Binance’ın ülkedeki operasyonlarını durdurmasını talep etti. Kanadalı düzenleyiciler ise kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini bildirmişti.
Binance regülasyonlara gerektiği gibi uymayınca ülkedeki operasyonları durdurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan CEO Zhao son olaylarla darbe aldıklarını kabul etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Zhao, büyümeye devam ederken düzenleyicilerle işbirliği içinde çalışma çabalarına devam edeceklerini söyledi.

YÜZDE 500 GENİŞLEME HEDEFİ

YÜZDE 500 GENİŞLEME HEDEFİ
Zhao, geçen seneden bu zamana kadar yüzde 500 genişlemeyi hedeflediklerini bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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