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Borsa rekor kırdı, Sasa zirve yaptı! İşte en çok kazandıran hisseler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.05.2024 15:22
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Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak rekor seviyeden kapandığı haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu. Sasa da rekor haftasında yatırımcısına en çok kazandıran hisse oldu.

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aştı. Endeks en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Haftanın en çok kazandıran hisseleri ise belli oldu.

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Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, BIST-100 endeksinin yüzde 3,64 yükselerek 10.276,88 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,18 artış ile Sasa, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik oldu.

Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10'da Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Albaraka Türk, Kardemir D, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen Holding ve Qua Granit oldu.

Bu hafta yatırımcılarını üzen BIST-100 şirketleri arasında ilk 10'da Doğuş Otomotiv, Reeder, Mia Teknoloji, Agrotech Teknoloji, Enka İnşaat, Zorlu Enerji, Tofaş, Batı Çimento, YKB ve Ahlatçı Gaz yer aldı.

BIST-500 endeksinin yüzde 3,15 yükseldiği bu hafta, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin tamamı dikkate alındığında ise haftanın en çok kazandıran ilk 10 hissesi MMC Sanayi ve Ticaret, Osmanlı Menkul, Mega Polietilen, Yeşil GYO, QNB Finansbank, Uzertaş Boya, Euro Kapıtal Yatırım Ortaklığı, Pegamon Dış Ticaret, Yeşil Yapı ve Escort Teknoloji oldu.

Yatırımcısına en çok kaybettirenler listesinin ilk 10'unda ise Birlik Varlık Yönetim, Beşiktaş, Akenerji, Creditwest Faktoring, Edip Gayrimenkul, Rönesans Gayrikmenkul, Birleşim Mühendislik, Kuştur, Trend GMYO, Odine Teknoloji yer aldılar.

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Borsa İstanbul bist100
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