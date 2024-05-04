Borsa rekor kırdı, Sasa zirve yaptı! İşte en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksinin tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aştı. Endeks en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Haftanın en çok kazandıran hisseleri ise belli oldu.



