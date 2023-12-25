Borsada düşüş sürecek mi? 2024 tahmini... Yıl sonundaki sert kayıplar endişelendirmişti

BORSADA 2024 HEDEFİ NE?

2024 yılı için beklentiler 2023 kadar iyi olmasa da yine de bir büyüme beklentisi var. Bunun yanında sektör ve firma bazında büyüme çok farklılıklar gösterebiliyor. Not artırımları, gri listeden çıkma, jeopolitik risklerin azalması, resesyon kaygılarının son bulması, yerel seçimin atlatılması sonrasında eğer yabancı girişi sağlanırsa ve yabancı payı %60’lara kadar çıkabilirse endeksin 11000-12000 aralığına kadar yükselmesi mümkün. Ancak bu sayılanlar olmazsa, kar realizasyonları daha şiddeti gelebilir."