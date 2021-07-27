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Gen İlaç halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İşte Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı!

27.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketlerin halka arz süreçleri devam ediyor. Gen İlaç firmasının talebi SPK tarafından onaylanmıştı. Sabit fiyatla 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında talep toplama sürecinin gerçekleşeceği açıklandı. Türk ilaç sektöründe yerini alan Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi.

Halka arz sürecinde milyonlarca TL toplanıyor. Gen İlaç talep toplama süreci 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar "Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı?" , "Gen İlaç halka arz ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Gen İlaç'ın halka arzında, sermaye arttırımı ve ortak sayış yoluyla 62,5 milyon TL değerli payın satılacağı tahmin ediliyor.

Gen İlaç halka arz ne zaman?

Gen İlaç'ın halka arzı ortak satış yolu ve sermaye artırımı ile yapılacak. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.
Eğer talep fazla olursa, 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi ve toplam büyüklüğün 68,8 milyon TL olması planlanıyor.
Gen İlaç'ın, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacağı ifade ediliyor. Talep toplama süreci 28 Temmuz Çarşamba, 29 Temmuz Perşembe, 30 Temmuz Cuma gerçekleşecek.

GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?

GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

GEN İLAÇ HAKKINDA

GEN İLAÇ HAKKINDA
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş., 1998'de kuruldu. Nadir görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlarıyla Türk ilaç sektöründe yerini aldı. Gen İlaç, dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği yapıyor. Gen İlaç'ın hedefi, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin hastalara kolay, hızlı ve güvenilir yoldan ulaştırılması.
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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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