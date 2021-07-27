Gen İlaç halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İşte Gen İlaç hisse kodu ve fiyatı!

Halka arz sürecinde milyonlarca TL toplanıyor. Gen İlaç talep toplama süreci 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar "Gen İlaç halka arz eşit mi oransal mı?" , "Gen İlaç halka arz ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. Gen İlaç'ın halka arzında, sermaye arttırımı ve ortak sayış yoluyla 62,5 milyon TL değerli payın satılacağı tahmin ediliyor.

Gen İlaç halka arz ne zaman?

Gen İlaç'ın halka arzı ortak satış yolu ve sermaye artırımı ile yapılacak. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.

Eğer talep fazla olursa, 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi ve toplam büyüklüğün 68,8 milyon TL olması planlanıyor.

Gen İlaç'ın, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacağı ifade ediliyor. Talep toplama süreci 28 Temmuz Çarşamba, 29 Temmuz Perşembe, 30 Temmuz Cuma gerçekleşecek.

GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR? Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.