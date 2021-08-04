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  4. Gen ilaç halka arz ne zaman işlem görecek? İşte Gen İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu

Gen ilaç halka arz ne zaman işlem görecek? İşte Gen İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu

04.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gen İlaç'ın başvurusu onaylanmış ve 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşmişti. Gen İlaç'ın hisse fiyatının kaç TL olacağı ve borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağı belli oldu. Halka arz edilen payların yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Gen İlaç'ın başvurusu onaylanmış ve talep toplama süreci 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Yatırımcılar, talep toplama süreci biten Genç İlaç'ın borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Halka arz, Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşmişti.

Gen İlaç ne zaman işlem görecek?

Gen İlaç halka arzda yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkı kullanıldı ve toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL oldu.
Halka arz, yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleşti. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21 milyon 250 bin TL nominal tutarlı paya 51 bin 73 yatırımcı talep gösterdi.
Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri birlikte kullanıldı.
Halka arz edilen payların yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Halka arz sonucunda payların yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 38'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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