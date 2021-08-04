Gen ilaç halka arz ne zaman işlem görecek? İşte Gen İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu

Gen İlaç'ın başvurusu onaylanmış ve talep toplama süreci 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Yatırımcılar, talep toplama süreci biten Genç İlaç'ın borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağına ilişkin araştırma yapıyor. Halka arz, Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşmişti.

Gen İlaç ne zaman işlem görecek?

Gen İlaç halka arzda yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkı kullanıldı ve toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL oldu.

Halka arz, yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleşti. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21 milyon 250 bin TL nominal tutarlı paya 51 bin 73 yatırımcı talep gösterdi.

Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri birlikte kullanıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.