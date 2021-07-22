Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 22 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından günbegün araştırılıyor. Ons altında ve dolarda görülen düşüşün aynı ana denk gelmesi altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Gram altın, 500 TL altında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 814,42 TL'den satılıyor. İşte gram, çeyrek, ons altın fiyatları...