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Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? İşte 22 Temmuz altın fiyatları

22.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 1.800 doların üzerine çıkan ons altın son 4 gündür değer kaybediyor. Ons altının değer kaybetmesi ve dolarda görülen düşüş, gram altın 500 TL'nin altında işlem görmesine neden oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 814,42 TL. İşte gram, çeyrek, ons altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından günbegün araştırılıyor. Ons altında ve dolarda görülen düşüşün aynı ana denk gelmesi altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Gram altın, 500 TL altında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 814,42 TL'den satılıyor. İşte gram, çeyrek, ons altın fiyatları...

22 Temmuz altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta 1.834 seviyesine kadar yükselen ons altın bu seviyeden satıcı bularak yaklaşık yüzde 1,21 geri çekilmiş ve haftayı 1.812 seviyesinden kapatmıştı.
Bu hafta ise yaklaşık yüzde 0.68 değer kaybeden ons altın 1.800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Gram altın 500 TL altında işlem görmeye devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 497,66 TL, satış fiyatı ise 498,12 TL.

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altının alış fiyatı 796,25 TL, satış fiyatı ise 814,42 TL.

YARIM/SPOT ALTIN

YARIM/SPOT ALTIN
Yarım altın 1.587,52 TL'den alınıyor, 1.628,85TL'den satılıyor. Spot altın ise 494,66 TL'den alınıp 494,74 TL'den satılıyor.
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