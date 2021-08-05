Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı nedir? Eşit mi, oransal mı?

Yatırımcıların gözleri, Kızılbük GYO halka arzının ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net taleplerin 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacağı belirtildi. İzahnameye SPK'nın onay vermesiyle Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL miktar değeri kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.