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Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı nedir? Eşit mi, oransal mı?

05.08.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılbük GYO halka arz süreci başladı. Şirket devre mülk, alışveriş, otel, termal tesis ve ve yaşam alanları yatırımlarına ilişkin 5,5 Milyar TL portföy büyüklüğüne sahip. Kızılbük GYO halka arzı 4-5-6 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı belirlendi. İşte merak edilenler...

Yatırımcıların gözleri, Kızılbük GYO halka arzının ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net taleplerin 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacağı belirtildi. İzahnameye SPK'nın onay vermesiyle Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL miktar değeri kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.

Kızılbük GYO halka arz ne zaman?

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olacağı belirtildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla tamamlanacak.

Halka arz eşit mi, oransal mı?

Halka arz eşit mi, oransal mı?
Halka arz edilecek payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı da kurumsal yatırımcılara verildi.
Halka Arz işlemlerinizi; * Yapı Kredi Mobil > Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek, * Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden, * Yatırım Dünyam web üzerinden ve * Yapı Kredi Şubeleri’nden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabı gerekli. Hisse senedi hesabını Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya tüm Yapı Kredi şubelerinden açabilirsiniz.
Halka arza katılmak için Yapı Kredi Mobil’i telefonunuza indirmeli veya Bireysel İnternet Şubesi’ne giriş yapmalısınız.
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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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