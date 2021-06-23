Meditera halka arz hangi bankalar? Meditera halka arz ne zaman?

1983'te kurulan Meditera şirketinin halka arz edileceği duyuruldu. Peki Meditera hisse fiyatı kaç TL? Meditera halka arz hangi bankalar? Meditera halka arz ne zaman? Hisseler 28 TL'den satışa sunulacak. Yatırımcılar ve ilgililer konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Meditara ne zaman halka arz olacak?

Halka arz olan Meditera şirketinin hisseleri 28 TL'den sabit fiyat ile satılacak. Öte yandan şirket, halka arz ile birlikte 27.000.000 TL'lik sermayesini 7.000.000 TL artırarak 34.000.000 TL'ye yükseltecek.

Halka arzın gerekçesine ilişkin şirket tarafından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada; kurumsallaşma, kaynak elde edilmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artması, şirket değerinin ortaya çıkması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ifadeleri kullanıldı.

MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN? Meditera'nın 23-24 ve 25 Haziran arasında talep toplayacağı belirtildi. Şirketin paylarının yüzde 20,59'unu halka arz edeceği öğrenildi.

MEDİTERA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? Meditera halka arzına 6 bankadan katılım sağlanıyor. İşte o bankalar: Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ